Дана Уайт прокомментировал анонс боя Макгрегор — Чендлер
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал официальный анонс поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и американцем Майклом Чендлером, который, как ожидается, состоится осенью.
«Это бой, который люди хотят увидеть прямо сейчас. Захватывающий поединок. И тот факт, что сезон TUF пройдёт на ESPN… У этого шоу большая история. И это большая возможность для конкурсантов.
Будет интересно взглянуть на Чендлера и Конора в качестве тренеров. Между ними присутствует уважение. Но когда вы видите друг друга каждый день, конкурируете… всякое случается. И это делает предстоящий сезон интересным», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Новость по темеВ UFC объявили о следующем бое Конора Макгрегора
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
21:16
-
20:55
-
20:46
-
19:53
-
19:41
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:24
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:33
-
14:24
-
13:29
-
13:24
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
10:43
-
10:32
-
10:01
Партнерский контент