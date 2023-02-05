Дана Уайт прокомментировал анонс боя Макгрегор — Чендлер

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал официальный анонс поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и американцем Майклом Чендлером, который, как ожидается, состоится осенью.

«Это бой, который люди хотят увидеть прямо сейчас. Захватывающий поединок. И тот факт, что сезон TUF пройдёт на ESPN… У этого шоу большая история. И это большая возможность для конкурсантов.

Будет интересно взглянуть на Чендлера и Конора в качестве тренеров. Между ними присутствует уважение. Но когда вы видите друг друга каждый день, конкурируете… всякое случается. И это делает предстоящий сезон интересным», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Новость по теме В UFC объявили о следующем бое Конора Макгрегора

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку