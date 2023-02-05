Вадим Немков прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко в реванше с Бейдером

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец смешанного стиля Вадим Немков прокомментировал досрочное поражение легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко в своём последнем бою.
Напомним, сегодня, 5 февраля, Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
«Когда закончился бой, я был чуть рад и чуть не рад. Потому что я знаю, как шла подготовка у Фёдора. Знаю, что Фёдор умудрился в Америке приболеть чуть. Единственное, на что мы рассчитывали — что Фёдор попадет в первом раунде и закончит бой досрочно. А дальше: пять по пять — это было бы очень тяжело. Фёдор в декабре перенёс коронавирус. Потом еще свиной грипп, и я переболел им тоже. Потом в декабре он поехал за визой в Бахрейн, ему её не одобрили. Плюс в декабре у него «закусило» поясницу. Обострение грыжи. И в январе тоже — чуть потренировался, и опять «закусило» поясницу. И потом он уже поехал в Армению, новую визу делать. По сути, подготовка была очень плохая, очень скомканная. Единственный шанс был — лаки-панч. Но лаки-панча не произошло», – цитирует Немкова Sport24.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
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