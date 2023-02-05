Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: братья Нурмагомедовы встретились с Ван Даммом на последнем бое Фёдора Емельяненко

Фото: братья Нурмагомедовы встретились с Ван Даммом на последнем бое Фёдора Емельяненко
Комментарии

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, вместе с братом и бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым посетивший последний бой легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко, поделился фотографиями с шоу.

Так, бойцы повстречали звёздного бельгийского и американского актёра Жан-Клода Ван Дамма.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, в главном бою турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал выход легенд ММА в октагон к Фёдору Емельяненко.

Новость по теме
«Легендарная мафия». Ислам Махачев — о выходе легенд ММА в октагон к Фёдору Емельяненко

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023