Фото: братья Нурмагомедовы встретились с Ван Даммом на последнем бое Фёдора Емельяненко

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, вместе с братом и бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым посетивший последний бой легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко, поделился фотографиями с шоу.
Так, бойцы повстречали звёздного бельгийского и американского актёра Жан-Клода Ван Дамма.
Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова
Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова
Напомним, в главном бою турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее Ислам Махачев прокомментировал выход легенд ММА в октагон к Фёдору Емельяненко.
Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком
- 5 февраля 2023
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