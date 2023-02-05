Фото: братья Нурмагомедовы встретились с Ван Даммом на последнем бое Фёдора Емельяненко

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, вместе с братом и бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым посетивший последний бой легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко, поделился фотографиями с шоу.

Так, бойцы повстречали звёздного бельгийского и американского актёра Жан-Клода Ван Дамма.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, в главном бою турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал выход легенд ММА в октагон к Фёдору Емельяненко.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком