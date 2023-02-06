Джейк Пол: у Макгрегора 3 поражения в 4 боях, но фанаты MMA всё равно за него болеют
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Скандальный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по боксёрским выступлениям, прокомментировал в социальных сетях анонс поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и американцем Майклом Чендлером, который состоится осенью.
«Фанатам бокса стоит поучиться у фанатов MMA поддерживать бойцов. У Макгрегора 3 поражения в последних 4 боях. Его душили и нокаутировали. Его соперник также проиграл трижды в последних четырёх боях, его душили и нокаутировали. Но болельщикам всё равно, и это по-прежнему большой бой», – написал Пол.
Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал анонс боя Макгрегор — Чендлер.
Новость по темеДана Уайт прокомментировал анонс боя Макгрегор — Чендлер
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