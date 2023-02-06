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Исмаилов прокомментировал уход Фёдора Емельяненко из ММА

Исмаилов прокомментировал уход Фёдора Емельяненко из ММА
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу своего соотечественника Фёдора Емельяненко, который завершил карьеру.

Напомним, 5 февраля Емельяненко сразился за чемпионский титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

«Фёдор, к сожалению, проиграл свой последний бой в ММА. Что изменилось? Ничего! Фёдор остаётся Фёдором. Его навыков и понимания этого спорта достаточно, чтобы его ученик победил Бейдера! Но его тело и возраст мешают ему самому одержать над ним победу!

Желаю Фёдору счастливой жизни, у него за плечами целая эпоха ММА, можно не оборачиваться», — написал Исмаилов в социальных сетях.

«Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко «Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?

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