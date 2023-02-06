Исмаилов прокомментировал уход Фёдора Емельяненко из ММА

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу своего соотечественника Фёдора Емельяненко, который завершил карьеру.

Напомним, 5 февраля Емельяненко сразился за чемпионский титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

«Фёдор, к сожалению, проиграл свой последний бой в ММА. Что изменилось? Ничего! Фёдор остаётся Фёдором. Его навыков и понимания этого спорта достаточно, чтобы его ученик победил Бейдера! Но его тело и возраст мешают ему самому одержать над ним победу!

Желаю Фёдору счастливой жизни, у него за плечами целая эпоха ММА, можно не оборачиваться», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?