Мойкано бросил вызов Фергюсону

Боец UFC Ренато Мойкано выразил желание провести поединок с Тони Фергюсоном.

«Раз уж тренером на TUF будет Чендлер, а не Фергюсон, я решил пересмотреть свои взгляды относительно смертной казни… Эй, Тони Фергюсон, ты готов зарубиться в Майами?», — написал Мойкано в социальных сетях.

Фергюсон не попал в обновлённый рейтинг UFC, который был сформирован по итогам турнира UFC Fight Night 216. Его сместил соотечественник Дрю Добер, который поднялся на 14-ю строчку после победы над американцем Бобби Грином. Фергюсон, занимавший 15-е место, покинул рейтинг.



Напомним, Тони вошёл в рейтинг лучших легковесов после победы над Глейсоном Тибау 28 февраля 2015 года, после чего ни разу не покидал топ-15.



В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, Фергюсон уступил удушающим приёмом Нейту Диазу.