Мойкано бросил вызов Фергюсону

Боец UFC Ренато Мойкано выразил желание провести поединок с Тони Фергюсоном.
«Раз уж тренером на TUF будет Чендлер, а не Фергюсон, я решил пересмотреть свои взгляды относительно смертной казни… Эй, Тони Фергюсон, ты готов зарубиться в Майами?», — написал Мойкано в социальных сетях.
Фергюсон не попал в обновлённый рейтинг UFC, который был сформирован по итогам турнира UFC Fight Night 216. Его сместил соотечественник Дрю Добер, который поднялся на 14-ю строчку после победы над американцем Бобби Грином. Фергюсон, занимавший 15-е место, покинул рейтинг.
Напомним, Тони вошёл в рейтинг лучших легковесов после победы над Глейсоном Тибау 28 февраля 2015 года, после чего ни разу не покидал топ-15.
В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, Фергюсон уступил удушающим приёмом Нейту Диазу.
- 6 февраля 2023
-
12:34
-
11:37
-
11:29
-
10:16
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:39
-
00:45
-
00:11
-
00:01
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:37
-
22:55
-
22:51
-
22:34
-
22:26
-
21:57
-
21:16
-
20:55
-
20:46
-
19:53
-
19:41
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:24
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:33