Бейдер попросил бой с Нганну после победы в бою с Фёдором Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер рассказал о своём желании подраться с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я надеюсь, что мы обсудим это после того, как он подпишет контракт c Bellator. Я собираюсь это сделать. Будет круто, если всё получится.

Он один из лучших, поэтому если я побью его, то не останется никаких вопросов», — сказал Бейдер на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Райан Бейдер в ночь на 5 февраля одержал победу над легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом дивизионе.

Бейдер встречался с Валентином Молдавским на турнире Bellator 273 в январе прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.



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