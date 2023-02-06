Бейдер попросил бой с Нганну после победы в бою с Фёдором Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер рассказал о своём желании подраться с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Я надеюсь, что мы обсудим это после того, как он подпишет контракт c Bellator. Я собираюсь это сделать. Будет круто, если всё получится.
Он один из лучших, поэтому если я побью его, то не останется никаких вопросов», — сказал Бейдер на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Райан Бейдер в ночь на 5 февраля одержал победу над легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом дивизионе.
Бейдер встречался с Валентином Молдавским на турнире Bellator 273 в январе прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.
Самые возрастные чемпионы в истории ММА:
- 6 февраля 2023
-
13:35
-
13:26
-
12:47
-
12:34
-
11:37
-
11:29
-
10:16
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:39
-
00:45
-
00:11
-
00:01
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:37
-
22:55
-
22:51
-
22:34
-
22:26
-
21:57
-
21:16
-
20:55
-
20:46
-
19:53
-
19:41
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:24
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
15:45