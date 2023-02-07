Боец лиги Хабиба подписал контракт с UFC

Знаменитый боец Кевин Ли объявил о своем возвращении в UFC после того, как два года назад был уволен из промоушена.

Как сообщает ESPN, Ли подписал эксклюзивное соглашение с UFC.

«Я встретился с президентом Даной Уайтом и главным исполнительным директором Хантером Кэмпбеллом, и я чувствую, что возвращаюсь домой. Я благодарен им за то, что они приняли меня обратно, и с нетерпением жду следующей главы моей карьеры», — сказал Ли.

Напомним, в марте этого года Ли встречался с соотечественником Диего Санчесом. Бой проходил на турнире Eagle FC 46 и завершился победой Кевина единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.