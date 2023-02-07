Боец UFC Алекссева: если будет реванш, Махачев опять разберет Оливейру, как ребёнка

Боец UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу возможного реванша между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я заметила, что Оливейра хочет реванша с Исламом. Честно, не интересно, потому что Ислам его опять разберёт как ребёнка. Всё-таки уровень у Ислама совершенно другой. Как тяжело шёл к титулу Оливейра, и как Ислам дошёл, как будто на одной ноге. И в их первой битве Махачев показал свой уровень, более высокий класс», — приводит слова Алексеевой Metaratings.
Напомним, в последнем поединке Оливейра уступил как раз Махачеву, в результате чего пояс достался россиянину.
Ислам Махачев выиграл 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение.
Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC:
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