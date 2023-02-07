Усик: Джошуа не стоит расстраиваться из-за поражения в бою со мной
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Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик дал совет американцу Энтони Джошуа.
«Энтони Джошуа не стоит расстраиваться из-за поражения в бою со мной. Ему просто нужно дальше продолжать работать, потому что он очень классный боксёр и хороший человек. У него будет возможность снова стать чемпионом мира в супертяжёлом весе», — приводит слова Усика The Guardian.
Напомним, второй бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, а победу украинец одержал раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112). Первый поединок также завершился в пользу представителя Украины.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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