Чемпион Bellator Джонни Эблин: я выиграю у Перейры десять раз из десяти

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин считает, что мог бы легко выиграть у обладателя титула UFC Алекса Перейры.



«Я выиграю у Перейры десять раз из десяти. Он бы не сдержал меня. С точки зрения стиля для него нет соперника хуже, а мне, напротив, бойцы такого типа отлично подходят. У меня отличное кардио, я мощно бью, комбинирую ударную технику и борьбу. В плане борьбы нас даже сравнивать нельзя. Он уже слишком стар, так что без вариантов. Чтобы выйти со мной на уровень, нужно было делать упор на борьбу десять лет назад», — рассказал Эблин в шоу The MMA Hour.



Джонни Эблин в минувшие выходные защитил титул чемпиона Bellator в среднем дивизионе, выиграв единогласным решением судей у Анатолия Токова.

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