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Экс-боец UFC и Bellator: Бейдер и Фёдор Емельяненко заработали в разы больше озвученного

Экс-боец UFC и Bellator: Бейдер и Фёдор Емельяненко заработали в разы больше озвученного
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Бывший боец UFC и Bellator Джош Томпсон высказался о гонорарах Райана Бейдера и Фёдора Емельяненко за участие в турнире Bellator 290.

Сообщалось, что Емельяненко заработал $ 100 тыс., а Райан Бейдер — $ 150 тыс. Позже сам американец заявил, что суммы не соответствуют действительности.

«Они и близко не зарабатывают такие маленькие суммы. Со мной так было в нескольких организациях. В официальных документах раскрывают лишь часть гонорара. Эти данные бывают доступны аудитории. Но, например, сообщалось, что я получаю $ 10-15 тыс., а на деле я получал близко к семизначной сумме. Бейдер и Емельяненко заработали больше», — написал Томпсон.

Бой Бейдера с Емельяненко завершился победой американца нокаутом в первом раунде. Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА.

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