Экс-чемпион UFC Уайдман вернётся в октагон спустя два года
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман намерен вернуться в октагон после двухлетнего простоя.
В апреле 2021 года на UFC 261 Уайдман провёл бой с Юрайей Холлом и проиграл техническим нокаутом, получив перелом ноги.
«Я не хочу возвращаться для того, чтобы быть второсортным бойцом. Не для этого я проходил весь этот ад. Я хочу вернуться и вернуть то, что принадлежит мне — пояс чемпиона. Вернусь к июню. Сначала меня ждёт бой по грэпплингу, а дальше будет видно. Хочется получить кого-то из топ-15. Я до травмы, кажется, занимал 12-е место. Если всё пойдёт по плану, то затем я справлюсь с ещё одним парнем из топ-5 и стану претендентом на титул», — приводит слова Уайдмана MMAJunkie.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
21:50
-
21:43
-
21:27
-
20:33
-
20:19
-
19:54
-
19:25
-
18:49
-
18:17
-
18:07
-
17:33
-
16:54
-
16:54
-
16:42
-
16:14
-
15:47
-
15:42
-
14:56
-
14:28
-
13:33
-
12:29
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
11:25
-
10:30
-
09:41
-
09:31
-
09:17
-
07:51
-
07:13
-
04:21
-
03:04
-
00:43
-
00:32
Партнерский контент