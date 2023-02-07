Экс-чемпион UFC Уайдман вернётся в октагон спустя два года

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман намерен вернуться в октагон после двухлетнего простоя.



В апреле 2021 года на UFC 261 Уайдман провёл бой с Юрайей Холлом и проиграл техническим нокаутом, получив перелом ноги.



«Я не хочу возвращаться для того, чтобы быть второсортным бойцом. Не для этого я проходил весь этот ад. Я хочу вернуться и вернуть то, что принадлежит мне — пояс чемпиона. Вернусь к июню. Сначала меня ждёт бой по грэпплингу, а дальше будет видно. Хочется получить кого-то из топ-15. Я до травмы, кажется, занимал 12-е место. Если всё пойдёт по плану, то затем я справлюсь с ещё одним парнем из топ-5 и стану претендентом на титул», — приводит слова Уайдмана MMAJunkie.

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