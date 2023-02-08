Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, напомнив про бой с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву в преддверии титульного боя с Алексом Волкановски на турнире UFC 284.



«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты лучший», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях, выложив видеоролик с отрывком боя Махачева и Чарльза Оливейры.



В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.



В активе Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.