Махачев: хочу нокаутировать Волкановски и показать людям свои удары со стойки

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что хочет нокаутировать Алекса Волкановски.



«Честно говоря, я хочу нокаутировать его, потому что все говорят, что Ислам – грэпплер или борец, но я хочу показать людям свои удары со стойки. Он невысокий парень, и я действительно верю, что нокаутирую его.



Это не его территория. Я боец другого подразделения. В этом весе не та же сила. Волкановски поймёт это, как только начнётся бой. Он хочет попробовать, так как ещё не знает горечи поражения.



Если Алекс проиграет, то что он потеряет? Пояс останется при нем. Он решил рискнуть, но при этом заработать большие деньги. Да, здесь предусмотрен процент от оплаты за просмотры, но это не его весовая категория», – приводит слова Махачева MMAJunkie.



Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: