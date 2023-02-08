Головкин освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин отказался от титула IBF в среднем весе, которым владел более трёх лет. Об этом сообщает BoxingScene.

Головкин принял такое решение спустя четыре месяца после того, как ему было предписано провести защиту против бразильца Эскивы Фалькао.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

Головкин обнял после боя певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана: