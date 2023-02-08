Хамзат Чимаев вызвал на бой Роберта Уиттакера

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором бросил вызов бойцу UFC Роберту Уиттакеру.
«Хороший парень против плохого парня. Давай сделаем так, чтобы это случилось», — написал Чимаев.
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
В своём последнем бою, который состоялся в начале сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 209, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента Марвина Веттори.
Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:
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