Гаджиев: Минеев отправился на спецоперацию. Сегодня с утра ему писал, он пока не прочитал

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о том, что известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации, отправился на спецоперацию.
«Вова Минеев отправился на спецоперацию. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд и отбывает.
Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Напомним, Минеев получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Командование воинской части предоставило Владимиру бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.
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