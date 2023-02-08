«Он воскресил меня». Тони Харрисон объяснил, почему Тим Цзю спас его карьеру

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Тони Харрисон признался, что благодарен австралийскому проспекту Тиму Цзю за организацию поединка, несмотря на предматчевые обещания деклассировать его.

«Цзю мог согласиться и на более простой бой. Он уже был подготовлен. Он воскресил меня из мёртвых, учитывая, что сказал «да» такому парню как я.

Он остановился в шаге от поединка за все пояса и согласился на бой с единственным человеком, победившим парня [Джермелла Чарло], который ему нужен. И этот парень также является и моей целью. Итак, нам нужен один и тот же человек. И единственный способ добраться до него – побить Тима», – сказал Харрисон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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