Костя Цзю: буду доволен, если бой Бетербиева и Бивола не состоится

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы Костя Цзю высказался о потенциальном мегафайте между российскими полутяжеловесами Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).

«Впечатлило ли меня выступление Бетербиева в бою с Ярдом? Не скажу, что сильно впечатлило, бой был очень неплохой, равный, Артур просто перетерпел. Очень опасный соперник был. Хороший уровень.

Предвижу вопрос… Очень не хочу, чтобы он боксировал с Биволом. Разочаруюсь ли я, если бой не состоится? Я не разочаруюсь, я буду доволен этим», – приводит слова Цзю издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее в интервью Артур Бетербиев ответил на критику за выступление под флагом Канады.

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