«Он упал и больше не приходил». Чимаев отреагировал на слухи о спарринге с Прохазкой

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал слухи о спарринге с бывшим чемпионом в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), чехом Иржи Прохазкой.

«С Прохазкой тоже работали раньше. Было ли у него сломано ребро после спарринга? Да, но он врёт. Я не люблю такие вещи. Он ребро сломал, упал и ушёл. А он говорит, что выиграл… Какой выиграл? Я ему ребро сломал, он упал и больше не приходил.

Он, по-моему, дрался с Мухаммедом Лавалем и хотел со мной поработать. И его борол, но тогда у меня очень плохая стойка была, в начале моей карьеры. В стойке он меня перебивал, я борол его, болевые делал… избивал его, можно сказать. Ни разу он у меня не выиграл. Могу даже поклясться», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

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