Франклин: у Джошуа были сомнительные бои. Он бы не побил молодого Кличко
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Американский боец супертяжёлого веса Джермейн Франклин (21-1, 14 KO), готовящийся в начале апреля бросить вызов звёздному британскому экс-чемпиону Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), критично высказался о его послужном списке.
«Не хочу сказать, что его команда уклонялась от Уайлдера, но ситуация получилась несколько странной. Позже он не договорился с Фьюри. Бокс сильнее завязан на бизнесе, чем многие считают, организация боя это нечто большее, чем желание.
У Эй Джея крепкое резюме, но у него были и сомнительные бои. В бою с Кличко он побил ветерана. Не думаю, что бой против молодого Кличко получился бы таким», – сказал Франклин в интервью DAZN.
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