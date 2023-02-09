Махачев рассказал, в чём он лучше Волкановски перед титульным боем

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, в чём он превосходит австралийца Алекса Волкановски, с которым ему предстоит провести титульный бой на турнире UFC 284.
«В чём я лучше Волкановски? Все это знают. В борьбе и грэпплинге. Это моя область. Испытываю ли я давление перед этим боем? Я не начинал свою карьеру два года назад. Я занимаюсь этим видом спорта более двадцати лет. У меня нет давления. У него есть то, что он не хочет терять — первое место все зависимости от весовых категорий», — приводит слова Махачева RMC Sport.
Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
На счету Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии
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