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Махачев прокомментировал эпизод, когда Дана Уайт забыл его имя и фамилию

Махачев прокомментировал эпизод, когда Дана Уайт забыл его имя и фамилию
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о своём отношении к тому, что президент UFC Дана Уайт забыл во время пресс-конференции его имя.

«Да не то чтобы он забыл. Даже Даниэль Кормье не может до сих пор правильно мою фамилию произнести. Перед интервью постоянно уточняет, правильно ли он её произносит. Для них наши фамилии, буквы типа ш и ч очень сложно произносить. Поэтому они делают ошибки, забывают. В этом нет ничего такого», — сказал Махачев на пресс-конференции.

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.

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