Махачев объяснил ситуацию со штрафом за кормление квокк в Австралии

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался по поводу ситуации, которая возникла с одним из его партнёров по команде в Австралии.

Ранее сообщалось, что одному из сокомандников Махачева грозит крупный штраф за кормление квокк (короткохвостых кенгуру).

«Мы поехали здесь на остров, забыл его название, там вообще много их. Они кушают то, что там на земле лежит, — траву, листья. То, что есть на видео, там я просто поднял листочек с земли и покормил одного. Мне никто не сказал, что этого делать нельзя. Оказывается, нельзя их кормить. И потом из команды кто-то орешки им дал или что-то такое. По поводу полиции – мы только утром проснулись и это прочитали. Пока никто не звонил», — сказал Махачев на пресс-конференции.

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