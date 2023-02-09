Тренер Махачева заявил, что Хабиб Нурмагомедов мог стать чемпионом UFC в трёх дивизионах

Тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес считает, что Хабиб Нурмагомедов мог бы при желании стать чемпионом промоушена в трёх весовых категориях.
«Махачев спрашивал меня о переходе в полусредний вес в будущем, и я ответил, что да, он мог бы. Это мог сделать и Хабиб Нурмагомедов, но я никогда не слышал, чтобы он говорил о каком-то другом дивизионе, кроме лёгкого. Вот и всё. Хабиб никогда не говорил о переходе в полусредний вес, но в моих глазах, судя по тому, что я лично видел в спортзале все эти годы, Хабиб мог быть чемпионом в лёгком, полусреднем и среднем дивизионах», — заявил Мендес в интервью Submission Radio.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре 2020 года в статусе чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения.
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