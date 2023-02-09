52-летний Джефф Монсон показал актуальную физическую форму. Фото
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Ветеран смешанных единоборств, уроженец США Джефф Монсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей актуальной физической формой. В настоящий момент Монсону 52 года.
«С Денисом, моим другом и партнёром по тренировкам», — подписал фотографию Монсон.
Фото: Из личного архива Джеффа Монсона
В последнем поединке Монсон встречался с Александром Ильясовым. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара. Во втором раунде Александр нанёс по голове лежащего в тот момент Монсона удар ногой. Джефф не смог встать, и судьи приняли решение присвоить поединку статус «no contest». До этого Монсон единогласным решением судей проиграл Вячеславу Дацику.
Вячеслав Дацик ответил на вызов Джеффа Монсона:
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