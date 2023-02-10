Рой Джонс — о бойкоте США ЧМ из-за россиян: лично помогу боксёрам, желающим выступить

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший выразил готовность оказать помощь американским боксёрам, которые хотят принять участие в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Ранее США решили не приезжать на соревнования из-за участия в них российских спортсменов.



«Я был горько разочарован, услышав о бойкотах чемпионата мира по боксу. На своём официальном сайте они [Федерация бокса США] приводят избитые заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью! Сегодня от своего имени я хотел бы заверить спортсменов, тренеров и всех любителей бокса Соединённых Штатов, что это решение было принято лишь официальными лицами, а не самими боксёрами.



Более того, я лично организую помощь и поддержку боксёрам и тренерам национальной команды, которые хотели бы принять участие в этих турнирах. У IBA есть замечательные программы поддержки своих спортсменов, которые по какой-либо причине не имеют возможности соревноваться в Нью-Дели и Ташкенте.



Что касается управления и финансовой прозрачности IBA, я хотел бы повторить, что это единственная организация, которая работает в интересах боксёров и тренеров. Она открыта для спортивного сообщества и всегда выступает за защиту своих спортсменов.



Однажды у меня отняли мечту, и теперь моя цель всей моей жизни — помогать молодым спортсменам осуществить их мечты. Сами чиновники, которые хотели бы придать спорту политический характер, могут продолжать сидеть в своих огромных офисах и говорить о важности спорта и своей работы, а также продолжать делать заявления. Однако мы не должны позволить им лишить наших спортсменов права представлять свою страну из-за слабого руководства.



Помните, что даже один человек может изменить мир! Поскольку Мохаммед Али всегда призывал к миру и помогал нуждающимся, сегодня и мы должны продолжать это делать! Спорт всегда должен оставаться вне политики и быть независимым от политизированных решений! Все наши спортсмены будут соревноваться в Нью-Дели и Ташкенте, защищая спортивные интересы Соединённых Штатов, и покажут, что бокс объединяет!» — написал Джонс у себя в соцсетях.