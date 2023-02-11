Жозе Альдо одержал победу в дебютном боксёрском поединке
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо успешно дебютировал на боксёрском ринге.
Альдо провёл дебютный поединок по боксу с аргентинцем Эммануэлем Замбрано. Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в Бразилии, продлился все шесть раундов и завершился победой Альдо единогласным решением судей.
Альдо завершил профессиональную карьеру в ММА в августе прошлого года после поражения от Мераба Двалишвили. На счету Альдо 31 победа и восемь поражений в смешанных единоборствах. После завершения карьеры Альдо сообщил о желании выступать в боксе. 1 апреля у Альдо запланирован бой с Джереми Стивенсом.
Его соперник потерпел четвёртое поражение в четырёх поединках в профессиональном боксе.
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