Жозе Альдо одержал победу в дебютном боксёрском поединке

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо успешно дебютировал на боксёрском ринге.



Альдо провёл дебютный поединок по боксу с аргентинцем Эммануэлем Замбрано. Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в Бразилии, продлился все шесть раундов и завершился победой Альдо единогласным решением судей.



Альдо завершил профессиональную карьеру в ММА в августе прошлого года после поражения от Мераба Двалишвили. На счету Альдо 31 победа и восемь поражений в смешанных единоборствах. После завершения карьеры Альдо сообщил о желании выступать в боксе. 1 апреля у Альдо запланирован бой с Джереми Стивенсом.



Его соперник потерпел четвёртое поражение в четырёх поединках в профессиональном боксе.

Новость по теме Жозе Альдо заявил о желании провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером