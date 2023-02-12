«Волкановски — камушек». Олейник оценил шансы австралийца в бою с Махачевым

Российский ветеран смешанных единоборств и боец UFC Алексей Олейник оценил шансы лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски в бою с действующим чемпионом в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым. Поединок состоится на турнире UFC 284.

«Махачева видел раз или два то ли на турнирах, то ли в институте UFC. Разобрать бой не могу, потому что ни за ним, ни за Волкановски не следил. Но думаю, что у Махачева значительное преимущество и в техническом плане, и в силовых показателях, и в конституции тела. Волкановски – маленький камушек, а у Махачева гораздо разнообразнее техника», – сказал Олейник в интервью «РБ Спорт».

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и ни одного поражения в UFC.