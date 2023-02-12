Фанат угрожает сорвать титульный бой между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284

Фанат угрожает сорвать титульный бой российского бойца Ислама Махачева с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

Болельщик написал соответствующий пост в одной из социальных сетей.

«Это последнее предупреждение. Эта лазерная указка в игле для диабетиков. Она ослепит Махачева, в результате чего он будет финиширован или бой признают несостоявшимся. Обратите внимание на зеленую точку. Вы увидите, как это будет протестировано в бою Рэнди Брауна, а затем в главном событии турнира», — приводит слова фаната Inside Sport.

Напомним, ранее во время взвешивания и стердауна Ислама Махачева освистали собравшиеся в зале болельщики.

Бой Махачева и Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

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