Фанат угрожает сорвать титульный бой между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284

Фанат угрожает сорвать титульный бой российского бойца Ислама Махачева с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.
Болельщик написал соответствующий пост в одной из социальных сетей.
«Это последнее предупреждение. Эта лазерная указка в игле для диабетиков. Она ослепит Махачева, в результате чего он будет финиширован или бой признают несостоявшимся. Обратите внимание на зеленую точку. Вы увидите, как это будет протестировано в бою Рэнди Брауна, а затем в главном событии турнира», — приводит слова фаната Inside Sport.
Напомним, ранее во время взвешивания и стердауна Ислама Махачева освистали собравшиеся в зале болельщики.
Бой Махачева и Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC
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