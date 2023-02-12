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Ислам Махачев победил Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 284

Ислам Махачев победил Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 284
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В Перте (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках главного карда в главном бою турнира встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

Махачев победил единогласным решением судей.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Напомним, это был первый бой Махачева, когда в его углу не было наставника Хабиба Нурмагомедова.

UFC 2023. UFC 284, Перт, Австралия
Ислам Махачев (W) - Александр Волкановски
12 февраля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Александр Волкановски
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