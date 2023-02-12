Александр Волкановски: я доволен своим выступлением

Австралийский боец смешанных боевых искусств Александр Волкановски прокомментировал своё выступление в матче с российским бойцом Исламом Махачевым в главном боем UFC 284.

«Многие не давали мне ни единого шанса перед этим боем, но я доказал, что шансы у меня были. Раз судьи решили, так и было. С победой, Ислам! Я доволен своим выступлением и тем, что заставил его уважать мою борьбу.



Я собираюсь вернуться в свой дивизион и подраться с Яиром Родригесом. Мы можем устроить хороший поединок. А это был хороший бой и отличный соперник», — сказал Волкановски в интервью после боя.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.