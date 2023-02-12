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Махачев ответил на вопрос о возможном реванше с Волкановски

Махачев ответил на вопрос о возможном реванше с Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о возможном реванше с Алексом Волкановски.

«Я просил реванш? Это неправда, я такого не говорил. После боя я был уверен, что выиграл три раунда.

Это огромный опыт для меня. Это невероятный опыт и очень тяжёлый бой. И через такие поединки бойцы должны проходить. Когда побеждаешь за два-три раунда, ты практически не прогрессируешь. Я прошёл пять раундов с таким соперником, я точно стал лучше», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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