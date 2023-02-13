Хамитов обратился к Махачеву после его победы в поединке с Волкановски
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Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поздравил россиянина Ислама Махачева с победой, которую тот одержал в противостоянии с Александром Волкановски из Австралии. Их поединок состоялся на турнире UFC 284.
«Мои поздравления, брат», — написал Хамитов в социальных сетях.
Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, защитив, таким образом, титул UFC в лёгком весе. Сейчас Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом промоушена Даны Уайта в октябре прошлого года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:
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