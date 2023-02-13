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Махачев и Волкановски высказались о реванше после боя на UFC 284

Махачев и Волкановски высказались о реванше после боя на UFC 284
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил согласие на реванш с австралийцем Александром Волкановски, являющимся чемпионом промоушена в полулёгком весе.

«Хочу ли я подраться с ним ещё раз? Почему бы и нет? Давайте сделаем это. Если они захотят устроить реванш, я готов», – сказал Махачев после боя.

Волкановски, со своей стороны, также выразил заинтересованность в проведении реванша.

«Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Давайте проведём его немедленно», — сказал Александр.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австрилия) на UFC 384. Ислам добыл единогласным решением судей, впервые защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

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