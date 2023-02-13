Фото: в Катаре отметили победу Махачева, разместив его изображение на небоскрёбах
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В городе Лусаил (Катар) символично отметили победу чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, разместив его изображение на известных небоскрёбах-близнецах Aljaber Twin Tower.
Напомним, вчера, 12 февраля, в главном бою турнира UFC 284, состоявшемся в Перте (Австралия), Махачев победил единогласным судейским решением чемпиона организации в полулёгком дивизионе (до 65 кг), австралийца Алекса Волкановски.
Россиянин одержал 12-ю победу подряд и стал обладателем длиннейшей победной серии среди действующих бойцов UFC. Для Волкановски поражение стало первым с мая 2013 года и первым в UFC.
Ранее звёздный комментатор Джо Роган назвал свой счёт в бою Махачева и Волкановски.
Новость по темеДжо Роган назвал свой счёт в бою Махачева и Волкановски
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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