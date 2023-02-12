Джо Роган назвал свой счёт в бою Махачева и Волкановски
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал судейское решение в поединке между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением. Россиянин защитил чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг).
«О, мой бог… ничего себе… возможно, мы были предвзяты. Необходимо пересмотреть бой. Как по мне, счёт должен был быть 3-2 [в пользу Волкановски]», – сказал Роган в рамках своего подкаста.
Ранее двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен объяснил, почему судьи в бою Махачева и Волкановски ошиблись.
Новость по теме«Это стандарт индустрии». Соннен объяснил, почему судьи боя Махачев — Волкановски ошиблись
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC
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