Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган назвал свой счёт в бою Махачева и Волкановски

Джо Роган назвал свой счёт в бою Махачева и Волкановски
Комментарии

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал судейское решение в поединке между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением. Россиянин защитил чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг).

«О, мой бог… ничего себе… возможно, мы были предвзяты. Необходимо пересмотреть бой. Как по мне, счёт должен был быть 3-2 [в пользу Волкановски]», – сказал Роган в рамках своего подкаста.

Ранее двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен объяснил, почему судьи в бою Махачева и Волкановски ошиблись.

Новость по теме
«Это стандарт индустрии». Соннен объяснил, почему судьи боя Махачев — Волкановски ошиблись
«Я поседел, брат!» Бурная реакция мира на историческую победу Махачева «Я поседел, брат!» Бурная реакция мира на историческую победу Махачева

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023