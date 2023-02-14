Уланбеков — Махачеву: тебя уже много
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков подшутил над своим приятелем, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
«Тебя уже много, чемп», — написал Уланбеков в соцсетях под одним из постов Ислама.
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок продлился всю дистанцию. Ислам победил единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Ранее и Ислам, и Александр выразились готовность провести реванш.
В Катаре отметили победу Ислама Махачева в бою с Александром Волкановски:
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