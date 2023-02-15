Энтони Джошуа высказался о возможной трилогии с Усиком

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос о потенциальной трилогии с украинцем Александром Усиком.



«В первом бою моё выступление было очень плохим. В реванше было немного получше, но недостаточно. Это показало мне новый уровень, к которому я должен стремиться, и это будет непросто. Я проиграл ему в последних раундах. На мой взгляд, отдал последние два-три раунда. Но я проиграл более сильному сопернику, Усик очень хорош.



Третий бой с Усиком? Спросите у него. Он знает мой ответ, но вам стоит сначала обратиться к нему. Думаю, сейчас Усик занят, так как у него есть возможность выловить более крупную рыбу», — рассказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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