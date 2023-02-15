Названы следующий соперник Владимира Токова и дата боя

Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов в следующем поединке встретится с Лэнсом Гибсоном-младшим, информирует пресс-служба промоушена. Противостояние состоится на турнире Bellator 293, который пройдёт в Калифорнии (США) 31 марта.

Напомним, в октябре 2022 года Токов встречался с представителем Новой Зеландии Джей-Джеем Уилсоном. Поединок проходил на Bellator 286 и завершился победой новозеландца единогласным решением судей. Владимир потерпел второе поражение в карьере. На счету россиянина семь побед и два поражения.



Гибсон на том же турнире одержал победу в бою с американским спортсменом Домиником Кларком. В активе Лэнса восемь побед и ни одного поражения.