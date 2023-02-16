Боец Газиев рассказал, в чём был секрет Абдулманапа Нурмагомедова

Боец Brave Шамиль Газиев поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.
«Он дал мне не только спортивные знания. Абдулманап дал мне очень многое как человеку, он был для своих учеников учителем жизни. Например, он мог в любое время прийти в учебное заведение, где ты учишься, и спросить про успеваемость. Если оценки плохие или не посещаешь учёбу, он мог запретить ходить на тренировку. Он хотел, чтобы человек был развит не только физически, но и интеллектуально. Одной физики не хватит, иначе дурак вырастет.
Абдулманап был очень сильным психологом. Он любого человека мог сделать очень мужественным. Мог поговорить, где-то подсказать, сделать человека из ничего буквально. Очень сильным мотиватором был. Где нужно, поругать, потом — похвалить. Абдулманап к каждому относился индивидуально, знал, с кем и как говорить. Если парень мог обидеться после жёстких слов, он с ним мягко говорил, к кому-то, наоборот, мог постоянно в жёсткой форме обращаться», — сказал Газиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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