«Нелогично звучит». Бетербиев — о признании Бивола боксёром 2022 года по версии The Ring

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу решения американского журнала The Ring признать его соотечественника Дмитрия Бивола боксёром 2022 года. В 2022-м Дмитрий дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в боях с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.
«Я не знаю, по какой версии признали Бивола. По какой-то версии, наверно, его признали, но это не боксёр года. Во-вторых, я за этими вещами не сильно слежу. Я даже не знаю, почему его признали. Это потом уже в народе говорят, что признали.
Получается, есть pound-for-pound. Там есть боксёр номер один. Что-то нелогично звучит это. Я не знаю, почему его признали – по какой версии. Может, по той единственной, что у него есть – WBA. Я за этими вещами сильно не слежу. Некоторым больше нравится он, некоторым – я, может быть. Что мне говорить? Это личное дело каждого человека. Кому кто нравится, тому и отдают предпочтение», – сказал Бетербиев на канале ММАТИКА в YouTube.
Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар:
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