Кормье: Джонс взрослеет, у него теперь совсем другой подход
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье оценил текущее состояние американского бойца UFC, бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса.
«Буду предельно честен с вами. Как мне кажется, Джонс взрослеет, у него теперь совсем другой подход к тому, как он начинает свои бои», – приводит слова Кормье BJPenn.
Ранее Джон Джонс опубликовал в социальных сетях видео, на котором показал свою подготовку к поединку с французским спортсменом Сирилем Ганом. Бой Джонса и Гана состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). На кону поединка будет стоять титул чемпиона лиги в тяжёлом весе. Поединок с Ганом станет для 35-летнего Джонса первым с февраля 2020 года.
Новость по темеДжон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Сирилем Ганом
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