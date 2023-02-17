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Умар Нурмагомедов: многие бойцы изменили номера телефонов, так как устали слышать моё имя

Умар Нурмагомедов: многие бойцы изменили номера телефонов, так как устали слышать моё имя
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов вновь посетовал на отсутствие соперника.

«Сегодня поговорили с Шоном Шелби (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал, что многие бойцы изменили свои номера телефонов и электронную почту, потому что устали слышать моё имя. Шон О’Мэлли — единственный парень, у которого нет боя, однако мне сказали, что он слишком занят походами в салон красоты, где ему меняют цвет волос», — написал Нурмагомедов у себя в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

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