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«Готов провести оставшуюся жизнь в России!» Монсон — об отказе от гражданства США

«Готов провести оставшуюся жизнь в России!» Монсон — об отказе от гражданства США
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Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о своём решении отказаться от гражданства США.

«Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена. У меня здесь очень много дел, которые нужно сделать до своей смерти. У меня тут открыто 27 бесплатных школ для детей по всей России. Моя жизнь в России! Мои цели тоже здесь», — приводит слова Джеффа Монсона Legalbet.

В последнем поединке Монсон встречался с Александром Ильясовым. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара. Во втором раунде Александр нанёс по голове лежащего в тот момент Монсона удар ногой. Джефф не смог встать, и судьи приняли решение присвоить поединку статус «no contest». До этого Монсон единогласным решением судей проиграл Вячеславу Дацику.

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