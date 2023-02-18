«Готов провести оставшуюся жизнь в России!» Монсон — об отказе от гражданства США

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о своём решении отказаться от гражданства США.
«Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена. У меня здесь очень много дел, которые нужно сделать до своей смерти. У меня тут открыто 27 бесплатных школ для детей по всей России. Моя жизнь в России! Мои цели тоже здесь», — приводит слова Джеффа Монсона Legalbet.
В последнем поединке Монсон встречался с Александром Ильясовым. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара. Во втором раунде Александр нанёс по голове лежащего в тот момент Монсона удар ногой. Джефф не смог встать, и судьи приняли решение присвоить поединку статус «no contest». До этого Монсон единогласным решением судей проиграл Вячеславу Дацику.
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