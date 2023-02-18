Результаты всех матчей турнира бойцовского клуба РЕН ТВ

В Минске состоялся турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Все бои прошли по правилам кикбоксинга.
В главном матче турнира за пояс в тяжёлом весе сразились Пётр Романкевич и Сауло Кавалари. Романкевич нокаутировал соперника в начале второго раунда.
Результаты основного карда:
1. Петр Романкевич (8-2) – Сауло Кавалари (3-2). Романкевич победил Кавалари во втором раунде нокаутом.
2. Гаджи Наврузов (10-2-2) – Фернандо Родригес (14-7). Победа Родригеса в первом раунде.
3. Ислам Муртазаев (22-7) – Сергей Пономарёв (7-2). Победа Муртазаева единогласным решением судей.
4. Артём Тарасов (8-8) – Давид Хачатрян (26-6). Победа Хачатряна единогласным решением судей.
Бой Наврузова и Родригеса закончился ужасной травмой россиянина. Видео инцидента можете увидеть ниже.
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