Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты всех матчей турнира бойцовского клуба РЕН ТВ

Результаты всех матчей турнира бойцовского клуба РЕН ТВ
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске состоялся турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Все бои прошли по правилам кикбоксинга.

В главном матче турнира за пояс в тяжёлом весе сразились Пётр Романкевич и Сауло Кавалари. Романкевич нокаутировал соперника в начале второго раунда.

Результаты основного карда:

1. Петр Романкевич (8-2) – Сауло Кавалари (3-2). Романкевич победил Кавалари во втором раунде нокаутом.

2. Гаджи Наврузов (10-2-2) – Фернандо Родригес (14-7). Победа Родригеса в первом раунде.

3. Ислам Муртазаев (22-7) – Сергей Пономарёв (7-2). Победа Муртазаева единогласным решением судей.

4. Артём Тарасов (8-8) – Давид Хачатрян (26-6). Победа Хачатряна единогласным решением судей.

Бой Наврузова и Родригеса закончился ужасной травмой россиянина. Видео инцидента можете увидеть ниже.

Новость по теме
Гаджи Наврузов проиграл Родригесу, получив ужасную травму руки. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023