Брэдли: Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли поделился прогнозом на потенциальный поединок российских полутяжеловесов Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) и Артура Бетербиева (19-0, 19 KO).
«Бивол победит в этом бою. Никаких сомнений. Вы видели, сколько ударов Бетербиев пропустил в последнем бою? Его лицо покраснело. Бивол будет попадать по нему весь бой.
Когда они сойдутся, не удивляйтесь, если Бивол сделает шаг вперёд, потому что то же делал и Ярд. Он даст отпор Бетербиеву, никаких сомнений. Говорю вам, Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году. Вот мой большой прогноз. Бивол завоюет все титулы и свергнет этого парня», – сказал Брэдли в эфире ESPN.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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