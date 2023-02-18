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Тренер Волкановски объяснил, почему австралийцу можно отдать победу в бою с Махачевым

Тренер Волкановски объяснил, почему австралийцу можно отдать победу в бою с Махачевым
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Крэйг Джонс, член тренерского штаба австралийского бойца смешанного стиля Алекса Волкановски объяснил, почему результат поединка его подопечного с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым зависит от системы оценивания.

«С этим боем всё довольно непросто. Да, с точки зрения судейских записок вы можете отдать этот поединок Исламу. Но если вы будете смотреть на это с точки зрения чистого боя, то Алекс победил.

Вы понимаете, о чём я? Если я буду засчитывать суммарный урон за бой, то, как по мне, Алекс нанёс больше урона. Но если посчитаем каждый раунд по отдельности, то победа будет на стороне Ислама», – сказал Джонс в интервью Submission Radio.

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