Хильберто Рамирес предсказал победителя боя Бивол — Бетербиев
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Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес, деливший ринг с россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO), высказался о его потенциальном мегафайте с соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).
«Я считаю, что победит Бивол из-за своего умения двигаться. Хотя это отличный бой. Как фанат я бы хотел его посмотреть.
В моём бою c Биволом я должен был активнее давить на него. Я же пытался боксировать, и, хотя это было частью плана, я не добился успеха. Всё происходит по причине, и теперь я стал ещё мотивированнее», – приводит слова Рамиреса DAZN.
Ранее американский экс-чемпион Дэвид Бенавидес, бывший спарринг-партнёр Бивола, оценил его шансы в бою с Бетербиевым.
Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол:
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