Хильберто Рамирес предсказал победителя боя Бивол — Бетербиев

Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес, деливший ринг с россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO), высказался о его потенциальном мегафайте с соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).

«Я считаю, что победит Бивол из-за своего умения двигаться. Хотя это отличный бой. Как фанат я бы хотел его посмотреть.

В моём бою c Биволом я должен был активнее давить на него. Я же пытался боксировать, и, хотя это было частью плана, я не добился успеха. Всё происходит по причине, и теперь я стал ещё мотивированнее», – приводит слова Рамиреса DAZN.

Ранее американский экс-чемпион Дэвид Бенавидес, бывший спарринг-партнёр Бивола, оценил его шансы в бою с Бетербиевым.

Новость по теме Бывший спарринг-партнёр Бивола оценил его шансы в бою с Бетербиевым

Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол: